Yeni proje devrede: Aylık 8 bin lira destek verilecek

Çalışan sayısı 50 ile 100 arasındaki işyerleri çalışan sayısının en fazla yüzde 10'una kadar, çalışan sayısı 101 ile 249 arasındaki işyerleri ise en fazla 15 katılımcı talebinde bulunabilecek. 18-34 yaş grubundakiler, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, işverenin birinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar başvurabilecek. Yabancılar için yabancı kimlik numarasına sahip olunması, kurs ve programlara katılım konusunda yaptırım uygulanmıyor olunması, programa başlama tarihinden önceki son 3 ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak gerekiyor.