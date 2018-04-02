Yeni SARP'lar geliyor! (Yerli ve milli silahlar)

HİSAR Hava Savunma Sistemi'nde ihtiyaç duyulan SARP'ın küçük konfigürasyonu SARP-L'yi geliştiren ASELSAN, bu çalışmada sona geldi. SARP-L, düşük geri tepme silahlar için düşük ağırlığa sahip olarak geliştirildi. SARP-L, bu özelliğiyle kullanıldığı araç üzerinde daha düşük ağırlık ve küçük boyutuyla etkin koruma sağlıyor.



ASELSAN'ın üzerinde çalıştığı bir diğer silah sistemi ise SARP-ZAFER. Bu sistem personele araç içinden silah sistemini besleme imkanı sağlayacak. Bu konfigürasyonda mühimmat zırhlı aracın dışına çıkılmadan değiştirilebilecek.

