Yeni satın aldıkları evin duvarları çatladı, apartman tahliye edildi

Bina sakini Hakan Yılmaz, "2 yıl önce evimizde çatlaklar oluşmaya başladı. Durumu evi aldığımız müteahhite söyledik. Belediye ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Evimizin durumunu izah ettik. Evimizde çatlakların artarak devam etmesi üzerine yetkililer burada son kez bir inceleme daha yaptı. Görülen lüzum üzerine tedbir amaçlı binada yaşayan 9 aile toplam 32 kişi tahliye edildi. Borç ederek, kredi çekerek, boğazımızdan kısıp paramızı bu eve yatırdık. Şimdi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Müteahhit hiçbir şekilde bize dönüş yapmıyor, ilgilenmiyor. Bugün bina komple tahliye edildi ama buraya gelmedi. Kendisinden şikayetçiyiz" diye konuştu.