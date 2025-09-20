  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yeni sitenin istinat duvarı böyle çöktü

Yeni sitenin istinat duvarı böyle çöktü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yeni yapılan bir sitenin istinat duvarı çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Yeni sitenin istinat duvarı böyle çöktü - Resim: 1

Olay Nilüfer ilçesi, Kızılcıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir siteye ait istinat duvarı çökünce site sakinleri korku dolu anlar yaşadı. İlk incelemelere göre yıkılmaya, su hatlarında meydana gelen kaçak nedeniyle toprağın şişip duvara baskı yapmasının yol açtığı belirtildi. 

1 / 4
Yeni sitenin istinat duvarı böyle çöktü - Resim: 2

Site sakinleri binaya zarar gelmesinden endişe ederken, uzmanlar duvar ile binanın temeli arasında bağlantı olmadığını vurguladı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

2 / 4
Yeni sitenin istinat duvarı böyle çöktü - Resim: 3

Belediye ekipleri olay sonrası inceleme yaptı. Hazırlanan raporda kolonlarda ve taşıyıcı aksamlarında herhangi bir sorun olmadığı, binalarda tek bir çatlak dahi bulunmadığı tespit edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

3 / 4
Yeni sitenin istinat duvarı böyle çöktü - Resim: 4
4 / 4