Yeni sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu
Dar gelirlilere yönelik sosyal konut projesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Başvuracak kişilerin hane gelirinin 40-45 bin lirayı aşmaması gerekecek. Ödemeler ise yüzde 10 peşinat, 240 ay vade şeklinde olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığının en önemli nedeninin kiralar olduğunu belirtirken yeni dönemde konut arzını artırmaya öncelik vereceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın de düşük maliyetli konut üretimi konusunda hazırlık yaptığını, metropollere ağırlık verileceğini söyledi.
Cnbc-e'de yer alan habere göre, uygun ölçeklerde, daha düşük maliyetle, enerjiyi verimli kullanan, afetlere karşı dayanıklı, fonksiyonel sosyal konutlar yapılacak. Kitlesel üretim esas alınarak bu yıl için 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığını alan vatandaşların da ev sahibi olabileceği bir politika izlenecek.
Toplu Konut İdaresi’nce inşası devam eden projeler tamamlanırken, yeni programlarla sosyal konut üretimi artırılacak. Yeni projelerle sosyal konut üretimi desteklenirken, hem ev fiyatları hem de kira bazında destek veren bir program olacak. Herkesin ekonomik olarak olarak karşılanabilir, enerji verimli, dirençli, güvenli ve sağlıklı konutlara erişiminin sağlanması amaçlanıyor.
Öncelik dar gelirlide
Yıllık programa göre, 2025'te de özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. Bu kapsamda bu yıl dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi hedefleniyor.