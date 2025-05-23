Yeni trafik cezaları çok can yakacak: 280 bin TL'ye kadar çıkıyor

Teklife göre elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil edilme zorunluluğu getirilirken, trafikten çekili araçların trafikte kullanıldığı tespiti halinde uygulanacak olan idari para cezası artırılarak, çekildiği tarih itibari ile motorlu taşıt vergisi ödenecek. Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapanlara 140 bin TL idari para cezası uygulanacak ve araçları 30 gün süre ile trafikten men edilecek. Son bir yıl içinde iki veya daha fazla tescil plakasının okunamaması halinde 280 bin TL idari para cezası verilecek ve araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek.