Yeni trafik cezaları çok can yakacak: 280 bin TL'ye kadar çıkıyor
Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Teklife göre, ehliyetsiz araç kullanma, ters yönde gitme, makas atma, uyuşturucu etkisinde ve alkollü araç kullanmanın cezası artacak.
AK Parti, 36 maddelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklife göre, sürücü belgesi olmadan araç kullananlara 40 bin TL, uyuşturucu etkisinde araç kullananlara 150 bin TL ceza geliyor. Ters yönde gitme, makas atma gibi tehlikeli hareketlere ağır yaptırımlar uygulanacak, araç trafikten men edilecek. Alkollü araç kullanımında cezalar ve ehliyet geri alma süreleri artırılıyor.
Teklifle otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtasının sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde genel zabıta olarak görevlendirilebilmesi, Jandarma Genel Komutanlığında görevli uzman erbaş ve diğer statülerdeki personelin de trafik birimlerinde görevlendirilebilmesi için değişiklik yapılacak.
Teklife göre elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil edilme zorunluluğu getirilirken, trafikten çekili araçların trafikte kullanıldığı tespiti halinde uygulanacak olan idari para cezası artırılarak, çekildiği tarih itibari ile motorlu taşıt vergisi ödenecek. Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapanlara 140 bin TL idari para cezası uygulanacak ve araçları 30 gün süre ile trafikten men edilecek. Son bir yıl içinde iki veya daha fazla tescil plakasının okunamaması halinde 280 bin TL idari para cezası verilecek ve araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek.
Belediye sınırları içerisinde ticari amaçla kullanılacak olan çekici, kamyon, otobüs cinsi araçlara takograf zorunluluğu getirilirken, kamyon, çekici, minibüs ve otobüslere hız sınırlayıcı cihaz zorunluluğu getiriliyor. Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı cihazlarda manipülasyon yapılması halinde uygulanacak idari para cezası artırılarak, sürücü belgesi geçici süre ile geri alınacak. Araçlar üzerinde mevzuata uygun olmayan değişikliklere 5 bin TL idari para cezası verilecek ve araç uygun hale getirilene kadar trafik men edilecek.