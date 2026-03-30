Yeni trafik cezalarına Erdoğan müdahalesi! Talimat verdi

Yeni trafik cezalarının yürürlüğe girmesi sonrası vatandaşlardan şikayet yağdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili düzenleme yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son dönemde güncellenen trafik cezaları, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine AK Parti strateji toplantısı ve kabine toplantısında masaya yatırıldı.

Erdoğan'dan düzenleme talimatı

Türkiye gazetesinin haberine göre, toplantılarda yükselen sesleri dinleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde revize edilmesi için talimat verdiği öğrenildi. 

İlgili bakanlıkların üzerinde çalıştığı yeni yönetmeliğin Nisan ayı sonuna kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Düzenleme sadece vatandaşlar arasında değil, AK Parti içinde de görüş ayrılıklarına neden oldu. Bazı kurmaylar, "Vatandaş bu miktarları nasıl ödeyecek, sahada bunu nasıl anlatacağız?" diyerek serzenişte bulunurken; bir diğer kesim ise cezaların caydırıcı olması gerektiğini savunuyor.

