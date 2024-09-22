Yeni vergiler geliyor: Ayrıntılar belli oldu
1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde yeni vergi paketi Meclis'in gündemine olacak. İşte vergi paketinden ayrıntılar...
Ekonomi yönetimi ve AK Parti'nin ekonomi kurmayları, yeni vergi paketinin ayrıntıları üzerinde çalışmaya başladı.
1 Ekim’de açılacak TBMM’nin önemli başlıkları arasında yer alacak pakette, kayıt dışı ekonomiyi önlemeye dönük olacak şekilde, vergilendirilmeyen alanlardan vergi alınmasını içeren bazı düzenlemeler yer alacak.
İktidara yakın Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Meclis tatile girmeden önce çıkarılan ilk pakette yer verilmeyen, gayrimenkullerin alım satımında gerçek değer üzerinden işlem yapılması, sermaye piyasalarında daha sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezaların artırılması, borsada hisse alım satımından işlem vergisi, kripto varlıklardan ise hizmet bedeli alınması gibi başlıklarda düzenleme yapılması bekleniyor.
Yapılacak çalışmanın detaylarında ilk paketten çıkarılan belediyelerin prim borçlarının vergi gelirlerinden doğrudan kesilmesine yönelik hükümlerin de yeni pakette yer alacağı öğrenildi.