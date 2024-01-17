Yeni YHT hattı yolda: Seyahat süresi 4 saatten 1.5 saate inecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı- Kapıkule hızlı tren projesinde Çerkezköy- Kapıkule hattının 2025 yılında tamamlanacağını açıkladı. Halkalı- Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya inecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin Çerkezköy- Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Türkiye'de yapımı devam eden en önemli demir yolu projeleri arasında yer alan Halkalı- Kapıkule hızlı tren hattı projesinde yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı anlattı.
Uraloğlu, Türkiye’nin Asya- Avrupa arasında taşımacılık yönünden bir köprü konumunda olduğunu belirterek, "Halkalı- Kapıkule hızlı tren projesi, Asya- Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu proje İpek Demiryolu güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir" dedi.
'PROJENİN TAMAMI 2028'DE FAALİYETE GEÇECEK'
Halkalı- Kapıkule hattının 153 kilometrelik Kapıkule- Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy- Ispartakule ve 9 kilometrelik Ispartakule- Halkalı arası olmak üzere 3 fazdan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Projemizin ilk etabı olan Çerkezköy- Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Projenin diğer fazları olan; Ispartakule- Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik kesim ve Halkalı- Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik kesimi de 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle projemizin tamamını 2028 yılında faaliyete geçirmiş olacağız. Halkalı- Kapıkule arasında toplam 229 kilometre uzunluğundaki güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Projenin yaklaşık 55 kilometresi Edirne, yaklaşık 62 kilometresi Kırklareli, 68 kilometresi İstanbul, 44 kilometresi ise Tekirdağ il sınırları içerisinde yer almaktadır. Hattımızın Kırklareli, Edirne ve Kapıkule'de istasyonları olacak. Tekirdağ ilimizde Çerkezköy yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacaktır. İstanbul ilimizde ise Halkalı, Çatalca ve Ispartakule istasyonları olacaktır."