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  3. 01 Ocak 2021 01:13

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Yılbaşı gecelerinin merakla beklenen heyecanı "yeni yılın ilk bebekleri" dünyaya geldi.

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Van'da 2021 yılının ilk bebeği ‘Civan Ali' oldu.

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Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Nazlı Sönmez İnci saat 00.01'de sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. İkinci bebeklerine ‘Civan Ali' ismini veren baba Saim İzci, “Çok mutluyuz. Her doğan çocuk, inşallah güzellikler içerisinde yaşasın, güzelliklerde bulunsun diye umut ediyoruz. Adını kültürleri yansıtsın diye adını Civan Ali koydum. Sıkıntılı bir yıl geçirdik. İnşallah 2021 yılı, bütün çocuklara ve bütün insanlık alemine hayırlar getirir. Herkesin rahat, huzurlu ve mutlu yaşadığı bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Nevşehir'de yeni yılın ilk bebeği 00.03'de dünyaya gelen Kayra bebek oldu. 2021 yılının ilk bebeğine sahip olan Melike-Yasin Alevli çiftinin mutlulukları ise görülmeye değerdi.

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Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Kayra bebeği dünyaya getiren Op. Dr. Ramazan Güngör, “ Yeni yılın ilk bebeği Kayra bebek saat 00.03 geçe dünyaya geldi. Şükür bebekte iyi anne de iyi. Ameliyatımız gayet güzel geçti. İnşallah ailesine, vatan, millete hayırlı bir evlat olur. Kayra bebek 3 buçuk kilogram ağırlığında ve 51 cm olarak dünyaya geldi” dedi.

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