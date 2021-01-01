Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Nazlı Sönmez İnci saat 00.01'de sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. İkinci bebeklerine ‘Civan Ali' ismini veren baba Saim İzci, “Çok mutluyuz. Her doğan çocuk, inşallah güzellikler içerisinde yaşasın, güzelliklerde bulunsun diye umut ediyoruz. Adını kültürleri yansıtsın diye adını Civan Ali koydum. Sıkıntılı bir yıl geçirdik. İnşallah 2021 yılı, bütün çocuklara ve bütün insanlık alemine hayırlar getirir. Herkesin rahat, huzurlu ve mutlu yaşadığı bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

