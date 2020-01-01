Yeni yılın ilk çılgınları! Bu görüntüler Antalya'da çekildi!
Yeni yıla girdiğimiz ilk dakikalarda Türkiye genelindeki ilginç yeni yıl kutlamaları da objektiflere takıldı. Denizli'de turistler soluğu termal havuzlarda alırken, Antalya'da da bir grup 2020 yılını 9 derece sıcaklıkta denize girerek karşıladı.
Denizli’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’ye gelen yılbaşında gelen bazı yerli ve yabancı turistler, 2020 yılını farklı şekilde kutladı. Turistler, yeni yılı termal havuzlara girerek karşıladı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale'de, yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bölgede otellerdeki doluluk oranını yüzde 100’ü buldu. Pamukkale ve Karahayıt turizm bölgesindeki otellerde yılbaşı nedeniyle eğlenceler düzenlendi. Bazı oteller Türk müşterilerine göre, diğer oteller ise doluluk oranına göre yabancı müşterilerine göre paket eğlence programları düzenlendi.
Yılbaşı günü tur şirketleriyle otellere gelen özellikle İspanyol ve uzak doğulu turistler, yıl başını termal havuzlarda geçirdi. Turistler, hava sıcaklığın 5 derece gösterdiği havada Pamukkale’deki otellerde termal havuzlara girerek şifalı suyun keyfini çıkardı.
Karahayıt’taki Otel Müdürü Taner Ulutaşdemir, yılbaşında özelikle İspanyol ve Uzakdoğulu turistlerin Pamukkale’ye ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Otelimize gelen yerli yabancı turistler soğuk havaya aldırış etmeden termal havuza girmeyi tercih ediyor. Yeni yılda da turistler havuzlara girerek 2020 yılını karşıladı” dedi.