Yeni yüzyılda doğum oranında büyük düşüş yaşanacak

BM'NİN TAHMİNİNDEN 2 MİLYAR DAHA DÜŞÜK

ABD’de Washington Üniversitesi tarafından yapılan ve doğum oranları ile yaşlanan nüfusun şekillendirdiği değişiklikleri ön gören büyük bir araştırmaya göre, dünya nüfusu 2064’te 9,73 milyarı görerek zirveye ulaşacak. Ancak, bu noktadan sonra nüfus artışı hızla düşüşe geçecek. Araştırmacıların tahminlerine göre, dünya 2100'de 8,8 milyar insana ev sahipliği yapacak. Bu rakam mevcut BM projeksiyonlarından ise 2 milyar daha düşük.