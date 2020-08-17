Yeni Zelanda'da 58 vaka nedeniyle seçimler ertelendi
Yeni Zelanda'da genel seçimler, toplam 58 koronavirüs vakasının bulunması nedeniyle 1 ay ertelendi.
Ardern, bu bir aylık sürenin partilere kampanyalarını yeni koşullara uyarlama fırsatı vereceğini söyledi. Geçen hafta ülkenin en büyük kenti Auckland'da yeniden karantina önlemleri uygulanmaya başlanmıştı. Muhalefetteki Ulusal Parti, kampanyaya yönelik sınırlamaların Ardern'e haksız avantaj sağlayacağını savunarak seçimlerin ertelenmesini talep etmişti.
102 gün yeni vaka görülmemişti
Aylar sonra yeni vakaların görüldüğü Auckland'da bugün dokuz kişinin daha testlerinin pozitif çıkmasıyla kentteki vaka sayısının 58'e yükseldiği açıklandı. Daha önce vakaların bir aileden kaynaklandığı açıklanmıştı. Ancak Ardern daha sonra temas takip sonucu hastalığı 31 Temmuz'da hastalanan bir mağaza çalışanının yaydığını belirlediklerini söylemişti.
Bir sağlık yetkilisi New Zealand Herald gazetesine, yakından tanıdığı ailenin travma yaşadığını ve "başlarına böyle bir şey geldiği için biraz utandığını" söyledi. Yeni vakaların görülmesi ülkeyi sarstı. Yeni Zelanda'da üç ayı aşkın bir süredir ülke kaynaklı hiçbir vaka görülmemişti. Ülkede 23 aktif vakanın tamamını yurt dışından ülkeye dönenler oluşturuyor. Bu kişiler otellerde karantina altında tutuluyor.