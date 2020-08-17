Yeni Zelanda'da 58 vaka nedeniyle seçimler ertelendi

Bir sağlık yetkilisi New Zealand Herald gazetesine, yakından tanıdığı ailenin travma yaşadığını ve "başlarına böyle bir şey geldiği için biraz utandığını" söyledi. Yeni vakaların görülmesi ülkeyi sarstı. Yeni Zelanda'da üç ayı aşkın bir süredir ülke kaynaklı hiçbir vaka görülmemişti. Ülkede 23 aktif vakanın tamamını yurt dışından ülkeye dönenler oluşturuyor. Bu kişiler otellerde karantina altında tutuluyor.



