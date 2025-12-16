Yeni zirvesinden hızlı düşen altın için 2026 yılı tahminleri belli oldu
2025 yılında tarihinin en güçlü rallisini gerçekleştirdikten sonra tarihinin en yüksek seviyesinden düşüşe geçen altın fiyatlarında 2026 yılı tahminlerine bir yenisi daha eklendi.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın 2025 yılında tarihinin en güçlü yükselişiyle birlikte rekorları peş peşe kırarken Eylül ayında girdiği düşüş eğiliminde ara ara tepki yükselişleri yaşasa da gerilemeye devam ediyor.
Avustralyalı finans kuruluşu ANZ Group, 2026 yılına yönelik altın fiyatlarında iki zıt senaryosunu açıkladı.
Spot altın, yüzde 0,4’lük gerilemeyle ons başına 4 bin 288 dolar seviyesine indi. Yıl başından bu yana yüzde 64’ü aşan değer artışı kaydeden altın, bu dönemde birçok kez tarihi zirve gördü. ABD vadeli altın kontratları ise 4 bin 333,20 dolar düzeyinde yatay seyretti.
CNBC'e de yer alan habere göre; finans kuruluşu ANZ, Fed'in bağımsızlığının zedelenmesi ya da küresel piyasalarda sert bir borsa satış dalgası yaşanması halinde altın fiyatlarının 2026 yılında ons başına 5 bin doların üzerine çıkabileceğini öngördü.