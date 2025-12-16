Yeni zirvesinden hızlı düşen altın için 2026 yılı tahminleri belli oldu

Spot altın, yüzde 0,4’lük gerilemeyle ons başına 4 bin 288 dolar seviyesine indi. Yıl başından bu yana yüzde 64’ü aşan değer artışı kaydeden altın, bu dönemde birçok kez tarihi zirve gördü. ABD vadeli altın kontratları ise 4 bin 333,20 dolar düzeyinde yatay seyretti.