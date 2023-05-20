Yeniay ve 22 Mayıs haftası burç yorumları...

YÜKSELEN KOÇ: Hafta sonundaki yeniay fazında; para kazanma, yatırım yapma, birikimler, alacaklar ya da borçlar için yeni bir şeyler planlama isteği ya da yeni görüşmeler ve güvenilir adımlar atma düşünceleriniz olabilir. Ancak dikkat, bu konularda; abartılar, aşırı harcamalar, savurganlık ya da ayarsızlık içinde olma tehlikesi de vardır. Eğer harcamalara dikkat etmezseniz, bununla bağlantılı olarak; sosyal arkadaşlık çevrenizde sonlanan ilişkiler, aile içinde çatışan düşünceler, kişisel eğlenceler ya da flörtleşmelerde gerginlikler gündeme gelebilir. Yeni hafta boyunca yoğunlaşan konularınız; yakın çevre, dostlar, akrabalar ya da türlü iletişimler üzerinde ağırlık kazanıyor. Ancak, bu alandan olumsuz bir sağlık haberi alabilirsiniz ya da can sıkıcı durumlar olabilir. Huzur bulmak için gizli flörtleşme arayışlarını sessiz ve sakin yürütmeli, daha ağırlıklı olarak sanata ya da soyut kavramlara yönelmelisiniz.