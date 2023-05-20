Yeniay ve 22 Mayıs haftası burç yorumları...
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: Hafta sonu Yeniay ve 22 Mayıs haftası burç yorumları...
Hafta sonu günlerinde kendini gösteren, Boğa burcundaki yeniay; yeni başlangıç düşünceleri, görüşmeleri, adımları ya da planlarını harekete geçirebilir. Boğa’nın; sağlamcı, korumacı, sakinlik ve rahatlık arayan dürtüleri ile yapacağınız başlangıçlar, görüşmeler ve atmak istediğiniz yeni adımlar, hafta sonunda yükselen burcunuza göre farklı konularda kendini gösterecek. Dikkat etmeniz gereken; hızlı, abartılı ve kontrolsüz adımlardan kaçınmak, görüşmeler ve gelişmelerde belli bir ölçü içinde kalmak olmalıdır. Haftanın diğer iki önemli yerleşimi olan; Güneş-Satürn karesi ve Jüpiter-Mars-Pluto t-kare açıları da yeni haftanın genelinde gerginliği işaret ediyor.
Haftanın başında İkizler burcuna geçen Güneş, Boğa’nın ağır havasından kurtulup, yakın çevrede biraz cıvıldamak, neşelenmek, görüşmeler, kısa geziler ve hatta dedikodu yapmak için bahar enerjisini üzerinize yükleyebilir. Ancak yine de Güneş, hafta sonu ve yeni haftanın ilk 2 günü Alcyone sabit yıldızı yanından geçeceği için kazalara, yaralanmaya, göz sağlığınıza ve toplum içindeki cinsel sapmalara karşı dikkatli olmalısınız. Birkaç iyi haber de verebiliriz; duygusal, sezgisel ve cinsel uyanışın hızlanacağı günlerdir. Yeni yakınlaşma fırsatları ortaya çıkabilir.
YÜKSELEN KOÇ: Hafta sonundaki yeniay fazında; para kazanma, yatırım yapma, birikimler, alacaklar ya da borçlar için yeni bir şeyler planlama isteği ya da yeni görüşmeler ve güvenilir adımlar atma düşünceleriniz olabilir. Ancak dikkat, bu konularda; abartılar, aşırı harcamalar, savurganlık ya da ayarsızlık içinde olma tehlikesi de vardır. Eğer harcamalara dikkat etmezseniz, bununla bağlantılı olarak; sosyal arkadaşlık çevrenizde sonlanan ilişkiler, aile içinde çatışan düşünceler, kişisel eğlenceler ya da flörtleşmelerde gerginlikler gündeme gelebilir. Yeni hafta boyunca yoğunlaşan konularınız; yakın çevre, dostlar, akrabalar ya da türlü iletişimler üzerinde ağırlık kazanıyor. Ancak, bu alandan olumsuz bir sağlık haberi alabilirsiniz ya da can sıkıcı durumlar olabilir. Huzur bulmak için gizli flörtleşme arayışlarını sessiz ve sakin yürütmeli, daha ağırlıklı olarak sanata ya da soyut kavramlara yönelmelisiniz.
YÜKSELEN BOĞA: Hafta sonundaki yeniay fazında, daha çok direkt olarak kendinizle ve alışkanlıklarınızla ilgili yeni kararlar alma isteğiniz olacak. Kendinizi çevrenize daha güvenli gösterme ve tanıtma seçimleriniz için belki yeni planlarınız, görüşmeleriniz ya da düşünceleriniz olabilir. Çevreye karşı daha sağlamcı olmanız gerektiğini düşüneceksiniz. Ancak dikkat, bu konuda aşırı davranışlar, abartılar, savurganlık ve kontrolsüzlük yakın çevrenizde, aile içinde ve meslek ilişkilerinde hoş karşılanmayacak. Onlarla inatlaşıp sert tartışmalara girmeyin ve ölçülü olun. Yeni hafta boyunca, para konuları ya da maddi kazançlarınız öne çıkacak. Alacaklar, borçlar, yatırımlar ya da birikimlerinizi sosyal çevre arkadaşlarından ve grup ilişkilerinden uzak tutmakta yarar vardır. Olasılıkla, bu tür gruplaşmalarda sıkıntılar, engeller ya da gerilimler maddi yönden zarar getirebilir. İyi haber, aile bireyleri ile gerilimsiz yakınlık kurma ve birlikte sosyalleşmek daha huzur verici olur.