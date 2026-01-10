Yeniden Refah Partili başkan, internet sitesi sahibini silahla vurdu!
Aydın'ın Söke ilçesinde yerel bir internet haber sitesinin sahibi D.T., tartıştığı Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya tarafından silahla vuruldu.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Konak Mahallesi Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Yerel bir internet sitesi sahibi D.T. ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kaya, yanında bulunan tabancayla T.'yı bacağından vurarak yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi süren T.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaya, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaya'nın emniyetteki işlemleri sürerken; olaya ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde; Kaya'nın T.'nın bacağına tabancayla ateş ettiği, ardından yere düşen T.'yi tekmelediği görüldü.(DHA)