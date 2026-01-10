Yeniden Refah Partili başkan, internet sitesi sahibini silahla vurdu!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Konak Mahallesi Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Yerel bir internet sitesi sahibi D.T. ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kaya, yanında bulunan tabancayla T.'yı bacağından vurarak yaraladı.