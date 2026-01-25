Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşirenin ifadesi ortaya çıktı!

Görüntüleri değerlendiren ailenin avukatı Sait Bolat, Deniz B.’ın uğradığı şiddetin basit bir darp olayı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek “Görüntüler dosyamıza girdi. Gerçekten yürek dayanmaz görüntüleri izlemeye. Sanık tam 14 dakika boyunca 5 günlük bebeğimizden kan almaya çalışıyor. Kan alırken de defalarca kez kafasına vurmak suretiyle müvekkilimizi darbediyor. Neticeten yine kan almaya devam ettiği esnada müvekkilin ayağına yapmış olduğu müdahale sonucu ayağının kırıldığını görüntülerden görmekteyiz. Kendince daha sonra ayağını kontrol ediyor ancak hiçbir yetkiliye ya da doktora haber vermeden çekip gidiyor. Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz zaten mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir. En başından beri biz bunun basit bir yaralama suçu olmadığı kanaatindeyiz. Somut olayda yaşanan suç, adam öldürmeye teşebbüs suçudur. Fakat hemşire 1 gün dahi gözaltına bile alınmadı. Ne bir tutukluluk süreci ne de bir gözaltı süreci geçirdi. Halen serbest ve hayatına devam ediyor. Ancak o 5 günlük kızımız ömür boyu bedensel ve zihinsel olarak engelli kalmıştır ve bunun acısını ömür boyu çekecektir, ailesiyle birlikte” ifadelerini kullanmıştı.