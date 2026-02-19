Yenidoğan ünitesinde şiddet davasında ilk perde: Sanık hemşireden ''ben de anneyim'' savunması
Kahramanmaraş'ta 5 günlük tedavi altındaki bebeğe şiddet uyguladığı görüntülerle ortaya çıkan hemşire H.D.B., ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanık mahkemedeki savunmasında "Anlık refleksle yaptım, çok pişmanım. Ben de bir anneyim çocuğumun bana ihtiyacı var. Bir anlık refleks ile oldu" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 26 Mayıs 2021 tarihinde yaşanan ve bir bebeğin yenidoğan ünitesinde şiddete maruz kaldığı iddialarıyla başlayan dava süreci, bugün Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmayla devam etti.
Duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden katılan tutuklu sanık hemşire H.D.B., savunmasında gözyaşlarına hakim olamayarak "anne" kimliğini ön plana çıkardı. Sanık hemşire savunmasında şunları söyledi:
"Yaptığım davranış bir anlık refleks ile oldu. Hiçbir şekilde zarar vermek amaçlı yapmadım. Mesleğimi bugüne kadar en iyi şekilde yaptım. Ben bir anneyim, ilkokula giden bir çocuğum var ve onun bana ihtiyacı var. Uyguladığım hareketten dolayı çok pişmanım."
Sanık avukatı Mustafa Çakrak, savunmasında olayla bebeğin sağlık durumu arasında bir bağ kurmaya çalışarak dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Çakrak, bebeğin anne karnındayken down sendromu teşhisi aldığını ve bu durumun olayla illiyet bağı kurulmasını zorlaştırdığını belirterek müvekkilinin tahliyesini talep etti.
Müşteki ailenin avukatı Sait Bolat ise karşı tarafın iddialarını kesin bir dille reddetti:
"Müvekkilimizin bebeğinin böyle bir hastalığı yoktur. Bahsedilen raporu ve iddiaları kabul etmiyoruz. Görüntüler ortadadır, tutukluluk halinin devamını istiyoruz."