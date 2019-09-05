Yenikapı'daki ''israf sergisi'' havadan görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine dün gece Yenikapı Meydanı'na getirilen yüzlerce araç havadan drone ile görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine dün gece Yenikapı Meydanı'na getirilen yüzlerce araç havadan drone ile görüntülendi.
Konuyla ilgili İBB'den henüz bir açıklama yapılmasa da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, araçların İBB'ye ait olduğunu doğrulayarak, "Bu ufacık bir başlangıç" demişti.