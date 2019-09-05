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  3. 05 Eylül 2019 20:11

Yenikapı'daki ''israf sergisi'' havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine dün gece Yenikapı Meydanı'na getirilen yüzlerce araç havadan drone ile görüntülendi

Yenikapı'daki ''israf sergisi'' havadan görüntülendi

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Yenikapı'daki ''israf sergisi'' havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine dün gece Yenikapı Meydanı'na getirilen yüzlerce araç havadan drone ile görüntülendi.

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Yenikapı'daki ''israf sergisi'' havadan görüntülendi

Konuyla ilgili İBB'den henüz bir açıklama yapılmasa da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, araçların İBB'ye ait olduğunu doğrulayarak, "Bu ufacık bir başlangıç" demişti.

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Yenikapı'daki ''israf sergisi'' havadan görüntülendi

‘İsraf sergisi’ne AKP içerisinden ilk tepkiyse AKP'nin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’dan gelmişti.

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