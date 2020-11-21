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  3. 21 Kasım 2020 12:15

Yer altından servet çıktı

Jeologların Napoli, Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu.

Yer altından servet çıktı

Jeologların Napoli, Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu.

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Yer altından servet çıktı

Ancak asıl ilginç olan bu keşif değildi, tamamen başka bir şeydi.

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Yer altından servet çıktı

Herkesi şaşırtan olay bu tünellerde bulunan artık antika diyebileceğimiz otomobiller, savaş sırasında kaybolmuş parçalanmış Aurelio Padovani'nin yaptığı faşist döneme ait anıtlar, motosikletler olmasıydı.

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Yer altından servet çıktı

Yapılan keşif tam olarak Piazza del Plebiscito'nun 150 metre altındaydı.

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