Yer: Ankara... ABD ve Rusya'nın yaptığı takasın görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot ile Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li eski askerin Türkiye'de takas edildiği anlar kameraya yansıdı.
Washington ile Moskova arasındaki gerilim Ukrayna savaşından dolayı son derece tırmanmışken, dün iki ülke arasında uzun zamandır beklenen bir tutuklu takası yapıldı. Rusya, 2019'dan beri ülkede tutuklu bulunan ABD Deniz Piyadeleri eski askeri Trevor Reed'i, kokain kaçakçılığı suçundan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile takas etti. Filmleri aratmayan takas işlemi Türkiye'de gerçekleşti.
TAKAS ANLARI KAMERADA
O ana ait görüntüler ise ilk kez yayınlandı. Görüntülerde, uyuşturucu satıcısı olduğu için tutuklanan Rus pilot Konstantin Yaroshenko'nun güvenlik personeli eşliğinde bir Amerikan özel jetinden indiği görülüyor. 2019'da Moskova polisine saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Reed de aynı şekilde Rus yetkililerin yanında bekliyor.
Financial Times muhabiri Max Seddon tarafından paylaşılan görüntülerde Reed, Amerikalı yetkililerin beklediği alana doğru ilerlerken Rus yetkililerle birlikte uçaktan inerken görülüyor. Amerikalılar ve Ruslar daha sonra ABD ajanları Reed'e uçaklarına kadar eşlik etmeden önce el sıkışırken görülüyor.
ABD'DEN İLK AÇIKLAMA
Mahkum takasının başarıyla sonuçlanmasının ardından açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan, ABD ve Rusya arasında yapılan mahkum takasındaki yardımları için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Trevor Reed'e hoş geldiniz derken, Türkiye'ye onun güvenli dönüşünü mümkün kılmadaki rolünden dolayı minnettarız. Bu önemli konuda Türk ortaklarımızın yardımlarını takdir ediyoruz" dedi.