Yer: Ankara... ABD ve Rusya'nın yaptığı takasın görüntüleri ortaya çıktı

Washington ile Moskova arasındaki gerilim Ukrayna savaşından dolayı son derece tırmanmışken, dün iki ülke arasında uzun zamandır beklenen bir tutuklu takası yapıldı. Rusya, 2019'dan beri ülkede tutuklu bulunan ABD Deniz Piyadeleri eski askeri Trevor Reed'i, kokain kaçakçılığı suçundan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile takas etti. Filmleri aratmayan takas işlemi Türkiye'de gerçekleşti.