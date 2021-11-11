Yer: Antalya... Bu otelin altında 2 bin yıllık tarih yatıyor

“Medeniyetler üst üste gelmiş”

Medeniyetlerin üst üste inşa edildiğine ve bunun da otelde yer alan müzede gözle görülebildiğine değinen Aydın, “Burada takı eserleri, 82’nin üzerinde Kral Attolos’a da ait olmak üzere sikkeler, kemik objeler, seramikler, bardaklar çıktı. Bu eserlerin çoğunu Antalya Arkeoloji Müzesi sergilenmek üzere aldı. Bize envarter kayıtlı toplam 287 adet eser var. Bir kısmı arkeolojik kazı alanında, bir kısmı da otelin bahçesinde sergilenmektedir. Otelin ana giriş kapısından 3 buçuk metre aşağıda Bergama Krallığı, hala teker izleri bulunan 3 Kapılar'ın devam yolu otelin alt bloğundan geçmektedir. O dönemde yine kanalizasyon ve içme suyu sistemini çözüp, kendilerince hala günümüzde de kullanılan acil müdahale kapaklarını 2 bin yıl öncesinde Romalılar, kullanmaya başlamış. Katman katman üzerine mozaikler ve sıkıştırılmış toprak bulunuyor. Medeniyetler üst üste gelmiş” diye konuştu.