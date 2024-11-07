Yer: Antalya... Hayranı olduğu Trump'ın seçim zaferini böyle kutladı

'1995 YILINDAN BU TARAFA HAYRANIYIM'

Turp ile Trump'ın ismi arasında benzerlik olduğuna dikkati çeken Işık şöyle konuştu:



"2016 yılında Trump’ın seçimi kazanması sonrası yine burada turp dağıtmıştım. Bu yıl yine dostum ve sevdiğim biri olarak gördüğüm Trump başkanın seçimi kazanmasının zaferini kutluyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın dostu olması nedeniyle kendisiyle gurur duyuyorum. Dünyada barış istiyorum. Ukrayna ve Gazze savaşının bir an önce durdurulması için kendisini kutluyorum.