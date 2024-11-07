Yer: Antalya... Hayranı olduğu Trump'ın seçim zaferini böyle kutladı
Antalya'da bir çiftçi, hayranı olduğu Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından halka ücretsiz olarak turp ve ejder meyvesi dağıttı.
Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı da olan üretici Beyazıt Işık, ABD'deki başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasının ardından ilçe merkezindeki Çınaraltı Meydanı'na getirdiği yaklaşık 500 kilo turp ile 2 bin ejder meyvesini halka ücretsiz dağıttı.
ABD'de başkanlık seçimlerini yakından takip ettiğini, Trump'ın ikinci kez seçildiğini öğrendikten sonra bunu kutlamaya karar verdiğini anlatan Işık, deposundan getirdiği turpları ve ejder meyvelerini ücretsiz dağıttığını söyledi.
'1995 YILINDAN BU TARAFA HAYRANIYIM'
Turp ile Trump'ın ismi arasında benzerlik olduğuna dikkati çeken Işık şöyle konuştu:
"2016 yılında Trump’ın seçimi kazanması sonrası yine burada turp dağıtmıştım. Bu yıl yine dostum ve sevdiğim biri olarak gördüğüm Trump başkanın seçimi kazanmasının zaferini kutluyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın dostu olması nedeniyle kendisiyle gurur duyuyorum. Dünyada barış istiyorum. Ukrayna ve Gazze savaşının bir an önce durdurulması için kendisini kutluyorum.
1995 yılından bu tarafa kendisinin hayranıyım. 1995 yılında ABD'de bulunduğum süre içerisinde kendisiyle bir sefer görüşmüştüm. Zaferi kazanmasının ardından dünden bu yana 2 bin ejder meyvesi dağıttım.