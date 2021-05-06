Yer: Antalya... Hıdırellez dilekleri, tam kapanmayı unutturdu

KONYAALTI SAHİLİ BOŞ KALDI

Her yıl yüzlerce kişinin Hıdırellez sabahında akınına uğrayan Konyaaltı Sahili, bu yıl boş kaldı. Önceki yıllarda 1 gün önceden hazırladıkları notları ve dua kağıtlarını akan suya atmak için sahile gelenler, bu defa sahil şeridini boş bıraktı. Evleri denize yakın olanların ise sahilde oturup, dua ettiği görüldü.