Yer: Beykoz... Motosikletle dik yokuştan inerken feci şekilde hayatını kaybetti

Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi’nde bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen kaza, trafik güvenliği ve kask kullanımının önemini bir kez daha acı bir şekilde ortaya koydu. Beykoz'da özel bir üniversitede eğitim gören Pakistan uyruklu Muhammed S.R. (24), motosikletiyle yokuş aşağı inerken hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.