Yer: Beykoz... Motosikletle dik yokuştan inerken feci şekilde hayatını kaybetti
İstanbul Beykoz'da motosikletin yokuş aşağı inerken elektrik direğine çarpması sonucu 24 yaşındaki üniversite öğrencisi genç, hayatı kaybetti. Kask takmayan üniversiteli genci hayattan koparan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Beykoz’da yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden 24 yaşındaki Pakistanlı üniversite öğrencisi Muhammed S.R., motosikletiyle elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, başında kask bulunmayan gencin çarpmanın etkisiyle savrulduğu görüldü.
Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi’nde bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen kaza, trafik güvenliği ve kask kullanımının önemini bir kez daha acı bir şekilde ortaya koydu. Beykoz'da özel bir üniversitede eğitim gören Pakistan uyruklu Muhammed S.R. (24), motosikletiyle yokuş aşağı inerken hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, ağır yaralanan Muhammed S.R.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.