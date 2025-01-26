Yer: Çanakkale... Balıkçılar fark etti; SAS timleri harekete geçti
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında bulunan mayın SAS ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Kaynak: DHA
Ezine ilçesi Yeniköy açıklarında, dün, denizde balıkçılar mayını fark edip jandarmaya haber verdi.
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Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Çanakkale Savaşları’ndan kalma İngiliz menşeli deniz mayını için bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli gönderildi.
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SAS ekipleri tarafından yapılan operasyonla mayın imha edildi. (DHA)
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