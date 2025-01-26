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Yer: Çanakkale... Balıkçılar fark etti; SAS timleri harekete geçti

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında bulunan mayın SAS ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Kaynak: DHA
Yer: Çanakkale... Balıkçılar fark etti; SAS timleri harekete geçti - Resim: 1

Ezine ilçesi Yeniköy açıklarında, dün, denizde balıkçılar mayını fark edip jandarmaya haber verdi.

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Yer: Çanakkale... Balıkçılar fark etti; SAS timleri harekete geçti - Resim: 2

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Çanakkale Savaşları’ndan kalma İngiliz menşeli deniz mayını için bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli gönderildi.

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Yer: Çanakkale... Balıkçılar fark etti; SAS timleri harekete geçti - Resim: 3

SAS ekipleri tarafından yapılan operasyonla mayın imha edildi. (DHA)

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Yer: Çanakkale... Balıkçılar fark etti; SAS timleri harekete geçti - Resim: 4
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