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  4. Bir ilimize kış geldi: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Yer: Çanakkale... Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Kaynak: İHA
Yer: Çanakkale... Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Resim: 1

Biga ilçesinde saat 16.30 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. 

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Yer: Çanakkale... Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Resim: 2

Kısa süre etkili olan ve ilçeye bağlı çevre köylerde hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. 

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Yer: Çanakkale... Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Resim: 3

Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Yer: Çanakkale... Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Resim: 4
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