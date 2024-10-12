Yer: Çanakkale... Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Kaynak: İHA
Biga ilçesinde saat 16.30 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
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Kısa süre etkili olan ve ilçeye bağlı çevre köylerde hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
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Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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