Yer: İstanbul... Binadaki çatlakları paylaşıp yardım istedi
İstanbul Bakırköy'de yaşayan 1 çocuk annesi Cansel Kılıçarslan, yaşadığı apartmandaki çatlakların videosunu çekerek yetkililerden yardım istedi.
Bakırköy'de 1 çocuk annesi Cansel Kılıçarslan, yaşadığı apartmandaki çatlakların videosunu çekerek yetkililere sesini duyurmaya çalıştı. Kılıçarslan, apartmanın meydana gelecek bir depremde çökmesinden korktuğunu ifade ederek, “Ancak kişilerin vereceği kararla laboratuvardaki sonuca göre yıkım kararı çıkıyormuş" dedi.
Yenimahalle Tayyareci Sadık Sokak'ta bulunan 41 yıllık bir binada yaşayan 1 çocuk sahibi Cansel Kılıçarslan, apartmandaki çatlakların videolarını çekip sosyal medyada paylaştı.
Binasındaki çatlakların İstanbul'da geçtiğimiz yılın eylül ayında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası oluştuğunu söyleyen Kılıçarslan, kiracı olduğu için de eve bir şey yapamadıklarını belirtti.