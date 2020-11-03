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  3. 03 Kasım 2020 17:43

Yer: İstanbul... Binadaki çatlakları paylaşıp yardım istedi

İstanbul Bakırköy'de yaşayan 1 çocuk annesi Cansel Kılıçarslan, yaşadığı apartmandaki çatlakların videosunu çekerek yetkililerden yardım istedi.

Yer: İstanbul... Binadaki çatlakları paylaşıp yardım istedi

Bakırköy'de 1 çocuk annesi Cansel Kılıçarslan, yaşadığı apartmandaki çatlakların videosunu çekerek yetkililere sesini duyurmaya çalıştı. Kılıçarslan, apartmanın meydana gelecek bir depremde çökmesinden korktuğunu ifade ederek, “Ancak kişilerin vereceği kararla laboratuvardaki sonuca göre yıkım kararı çıkıyormuş" dedi.

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Yer: İstanbul... Binadaki çatlakları paylaşıp yardım istedi

Yenimahalle Tayyareci Sadık Sokak'ta bulunan 41 yıllık bir binada yaşayan 1 çocuk sahibi Cansel Kılıçarslan, apartmandaki çatlakların videolarını çekip sosyal medyada paylaştı.

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Yer: İstanbul... Binadaki çatlakları paylaşıp yardım istedi

Binasındaki çatlakların İstanbul'da geçtiğimiz yılın eylül ayında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası oluştuğunu söyleyen Kılıçarslan, kiracı olduğu için de eve bir şey yapamadıklarını belirtti.

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Yer: İstanbul... Binadaki çatlakları paylaşıp yardım istedi

Binanın yaşanacak bir depremde çökmesinden korktuğunu ifade eden Kılıçarslan, yetkililerden yardım bekliyor.

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