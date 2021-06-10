Yer: İstanbul... Bir yanda müsilaj temizliği, bir yanda deniz keyfi
Marmara Denizi'ni esir alan deniz salyası, Küçükçekmece Menekşe deresine kadar geldi. Bir yandan temizlik çalışmaları devam ederken bir yandan da vatadanşlar Menekşe Sahili'nde denize girdi.
Marmara Denizi’ni etkisi altına alan Deniz Salyası, Menekşe deresinde de etkili oldu.
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Belediye ekipleri kanalın bir bölümünde görülen müsilajı temizleme çalışmalarına başladı.
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Belediye ekipleri Deniz Salyasını temizlerken bir yandan vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi.
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Vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya çalışırken, belediye ekipleri ise müsilajı temizleme çalışmalarına devam etti.
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