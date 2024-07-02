Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı
İstanbul Bahçelievler'de parktaki kadına bakarak mastürbasyon yapan sapık mahalleli tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın çocuğu parkta oynarken kendisi de bankta oturarak çocuğunu izledi.
1 / 6
O sırada kadının arkasına geçen bir kişi yerde çimlere uzanarak mastürbasyon yapmaya başladı.
2 / 6
Şüphelinin kadına bakarak mastürbasyon yaptığını gören mahalleli, önce telefonla şüpheliyi kaydetti.
3 / 6
Parktaki kadının gitmesinin ardından mahalleli şüphelinin yanına gittiler. Ardından gençler tarafından tekme tokat darbedilen şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı. O anlar kameraya yansıdı.
4 / 6