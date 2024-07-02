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Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı

İstanbul Bahçelievler'de parktaki kadına bakarak mastürbasyon yapan sapık mahalleli tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı - Resim: 1

Olay, dün gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın çocuğu parkta oynarken kendisi de bankta oturarak çocuğunu izledi. 

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Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı - Resim: 2

O sırada kadının arkasına geçen bir kişi yerde çimlere uzanarak mastürbasyon yapmaya başladı. 

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Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı - Resim: 3

Şüphelinin kadına bakarak mastürbasyon yaptığını gören mahalleli, önce telefonla şüpheliyi kaydetti. 

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Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı - Resim: 4

Parktaki kadının gitmesinin ardından mahalleli şüphelinin yanına gittiler. Ardından gençler tarafından tekme tokat darbedilen şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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