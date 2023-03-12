Yer: İstanbul... Pasajın kolonlarındaki hasar tedirgin etti

"ŞU ANDA ZATEN PASAJIN YARISI BOŞALDI"

Canik Pasajı esnafı Yavuz Alkan, "Evet şu anda esnafın binayla ilgili problemleri var. Çünkü temelinde bulunan demirlerinde yıllardır sorun var. Bina zaten yaşlı, buradaki en büyük problem dairelerin ve dükkan sahiplerinin bir araya gelip bir karar vermesi gerekiyor. Ama bu süreç içerisinde bütün esnaf mağdur oldu. Şu anda zaten pasajın yarısı boşaldı. Bir an önce pasajın kesinlikle bir karar verip, birilerine öncülük yapıp ya buranın yıkılıp yapılma veya güçlendirilmesi gerekiyor. İvedi bir şekilde bunların yapılması gerekiyor. Şu ana kadar 2 toplantı yapıldı, şimdi üçüncü toplantı yapılacak. Ona göre bir karar verilecek. Yani bu pasajın gecikecek bir durumu yok. Hem esnaflar mağdur olmasın hem de insanlar bu pasajda göçük altında kalma tehlikesine girmesinler. Ufak bir sallantıda pasaj yıkılırsa bu insanlara yazık olur. Uzmanlar televizyonlarda, Yeşilköy'ün zemininde zaten problemli olduğunu söylüyorlar. İnşallah böyle bir süreci yaşamayız ama yaşamamak için de önlemimizi almamız gerekiyor. Toplantıdan çıkan sonuç binanın yenilenmesine veya güçlendirmesine karşı çıkan yok. Fakat neye karar vereceklerini düşünecekler. Bu çalışmalar ivedilikle bir şekilde karar verirlerse, herkesin sağlığı açısından daha iyi olur" diye konuştu. (DHA)