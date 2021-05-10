Yer: İstanbul... Ucuz baklavayı duyan kuyruğa girdi
İstanbul Kartal'da yeni açılan ve indirimli fiyatla satış yapan baklavacının önünde uzun kuyruklar oluştu.
İstanbul Kartal’da yeni açılan bir tatlıcı dükkanında açılışa özel olarak ürünler indirimli fiyattan satıldı.
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İndirimleri gören vatandaşlar da corona virüsü unutup dükkan önünde sıraya girdi.
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Onlarca kişi ucuza tatlı alabilmek için kuyruklar oluşturup dakikalarca bekledi.
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İş yeri görevlileri ara ara vatandaşlara sosyal mesafe uyarılarında bulunurken dükkan önünde oluşan kuyruk neredeyse gün boyu devam etti.
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