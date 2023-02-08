Yer: Kahramanmaraş... Bir şişe benzin için saatlerce bekliyorlar

KOTA UYGULAMASI BAŞLADI

Birçok akaryakıt istasyonu, yoğun talep nedeniyle herkesin akaryakıta ulaşmasını sağlamak için kota uygulaması başlattı. Bazı istasyonlar 10, bazı istasyonlar ise 20 litre yakıt sınırı koyarak herkesin ihtiyacına cevap vermeye çalışıyor. Vatandaşlar, evlerine giremedikleri için geceleri araçlarında geçirdiklerini ve soğuk nedeniyle araçlarının klimasını kullandıklarını ifade ederken, akaryakıt ihtiyaçlarını karşılayabilmek için saatlerce kuyrukta beklediklerini söyledi.