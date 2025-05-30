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Yer: Kastamonu... İki ilçeyi bağlayan yol denizle birleşti

Kastamonu'da risk nedeniyle kapatılan yolda heyelan meydana gelmesi sonucu Cide-İnebolu yolu ulaşıma kapandı. Yoldan kopan toprak kütlesi, Karadeniz ile birleşti.

Kaynak: DHA/İHA
Yer: Kastamonu... İki ilçeyi bağlayan yol denizle birleşti - Resim: 1

Kastamonu'nun Cide ve İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, İlyasbey köyü mevkiinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kapandı. 

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Yer: Kastamonu... İki ilçeyi bağlayan yol denizle birleşti - Resim: 2

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapanan yolu tekrar ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı. 

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Yer: Kastamonu... İki ilçeyi bağlayan yol denizle birleşti - Resim: 3

Halen yer yer yolda kaymalar devam ederken, ekipler güvenli noktadan yolu ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. 

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Yer: Kastamonu... İki ilçeyi bağlayan yol denizle birleşti - Resim: 4

Yolda kopan toprak kütlesi ise Karadeniz ile birleşti.

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