Yer: Kastamonu... İki ilçeyi bağlayan yol denizle birleşti
Kastamonu'da risk nedeniyle kapatılan yolda heyelan meydana gelmesi sonucu Cide-İnebolu yolu ulaşıma kapandı. Yoldan kopan toprak kütlesi, Karadeniz ile birleşti.
Kaynak: DHA/İHA
Kastamonu'nun Cide ve İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, İlyasbey köyü mevkiinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kapandı.
1 / 20
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapanan yolu tekrar ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.
2 / 20
Halen yer yer yolda kaymalar devam ederken, ekipler güvenli noktadan yolu ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
3 / 20
Yolda kopan toprak kütlesi ise Karadeniz ile birleşti.
4 / 20