  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada!

Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada!

Samsun'un Canik ilçesinde liseler arası futbol turnuvasında beden eğitimi öğretmeni, tribünden sahaya inen öğrenciler tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! - Resim: 1

Olay, saat 11.30 sıralarında Canik ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında gerçekleştirilen okullar arası futbol turnuvasında müsabaka sırasında tribünden bazı öğrenciler sahaya indi. Öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni B.Z.’yi (53) darbetti.

1 / 5
Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, Gazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. 

2 / 5
Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! - Resim: 3

B.Z.’nin sağ kaş üzerinde kanama ve elinde kırık olduğu tespit edildi.

3 / 5
Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! - Resim: 4

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

4 / 5