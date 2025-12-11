Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada!

Olay, saat 11.30 sıralarında Canik ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında gerçekleştirilen okullar arası futbol turnuvasında müsabaka sırasında tribünden bazı öğrenciler sahaya indi. Öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni B.Z.’yi (53) darbetti.