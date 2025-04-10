Yer: Siirt... Mezardan ses geldiği iddiası ortalığı karıştırdı
Siirt'te, dün hayatını kaybeden bir kişinin mezarından ses geldiği iddia edildi. Ölen adamın yakınları mezarlığa akın ederken, açılan mezarda yaşam belirtisi tespit edilemedi.
Kaynak: DHA
Siirt'te dün yaşamını yitiren 63 yaşındaki N.S., kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle’de bulunan Zevye Mezarlığı’nda defnedildi.
1 / 7
Sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti.
2 / 7
Bunun üzerine yakınları mezarlığa akın etti. Ardından mezar açıldı.
3 / 7
Yaşam belirtisi olmadığının anlaşılması üzerine mezar, yeniden kapatıldı. (DHA)
4 / 7