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Yer: Siirt... Mezardan ses geldiği iddiası ortalığı karıştırdı

Siirt'te, dün hayatını kaybeden bir kişinin mezarından ses geldiği iddia edildi. Ölen adamın yakınları mezarlığa akın ederken, açılan mezarda yaşam belirtisi tespit edilemedi.

Kaynak: DHA
Yer: Siirt... Mezardan ses geldiği iddiası ortalığı karıştırdı - Resim: 1

Siirt'te dün yaşamını yitiren 63 yaşındaki N.S., kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle’de bulunan Zevye Mezarlığı’nda defnedildi. 

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Yer: Siirt... Mezardan ses geldiği iddiası ortalığı karıştırdı - Resim: 2

Sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti. 

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Yer: Siirt... Mezardan ses geldiği iddiası ortalığı karıştırdı - Resim: 3

Bunun üzerine yakınları mezarlığa akın etti. Ardından mezar açıldı. 

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Yer: Siirt... Mezardan ses geldiği iddiası ortalığı karıştırdı - Resim: 4

Yaşam belirtisi olmadığının anlaşılması üzerine mezar, yeniden kapatıldı. (DHA)

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