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  3. 02 Haziran 2019 13:42

Yer: Taksim Meydanı... Rus turistin şovu şaşkına çevirdi

Rusya’dan İstanbul’a gelen Rus turist Sergey Daskevshig, yaptığı 8.5 santimlik bisikletleri Taksim Meydanı’nda sergiledi. Rus turist ürettiği 8.5 santimlik bisikletiyle gerçek bisiklet ile yarışarak, herkesi şaşkına çevirdi.

Yer: Taksim Meydanı... Rus turistin şovu şaşkına çevirdi

Rusya’dan İstanbul’a bir günlük ziyaretle gelen Rus turist, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda ürettiği çeşitli ebatlardaki bisikletleriyle herkesi şaşırttı.

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Yer: Taksim Meydanı... Rus turistin şovu şaşkına çevirdi

Sergey Daskevshig’in, Taksim Meydanı’nda sergilediği 25, 19, 11.5, 9.5 ve 8.5 santim uzunluğundaki bisikletler büyük ilgi gördü.

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Yer: Taksim Meydanı... Rus turistin şovu şaşkına çevirdi

Bazı vatandaşlar ve turistler bisiklete binip sürmeye çalıştı ancak başarılı olmakta zorlandı.

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Yer: Taksim Meydanı... Rus turistin şovu şaşkına çevirdi

Bunun üzerine Sergey, kendi ürettiği bisiklete binerek vatandaşlardan ilgi topladı.

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