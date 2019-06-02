Yer: Taksim Meydanı... Rus turistin şovu şaşkına çevirdi
Rusya’dan İstanbul’a gelen Rus turist Sergey Daskevshig, yaptığı 8.5 santimlik bisikletleri Taksim Meydanı’nda sergiledi. Rus turist ürettiği 8.5 santimlik bisikletiyle gerçek bisiklet ile yarışarak, herkesi şaşkına çevirdi.
Rusya’dan İstanbul’a bir günlük ziyaretle gelen Rus turist, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda ürettiği çeşitli ebatlardaki bisikletleriyle herkesi şaşırttı.
Sergey Daskevshig’in, Taksim Meydanı’nda sergilediği 25, 19, 11.5, 9.5 ve 8.5 santim uzunluğundaki bisikletler büyük ilgi gördü.