Yer yarıldı, 30 metrelik çukur oluştu

Yeni obrukla birlikte tarlasında 2 adet obruğun olduğunu belirten Bekir Uzundemir, ''Son bir hafta içinde yeni obruk oluşmuş. Tesadüfen gördüm. Obruk, 7 metre çapında, 30 metre derinlikte. Önlem alınmasını bekliyorum. Sudan kaynaklandığını tahmin etmiyorum. Damlama sulama yapıyoruz. Bana göre başka bir nedeni var. İncelenmesini istiyorum. Obrukların kapatılması imkanı varsa kapatılsın, mağduruz. Tarlada çalışırken tedirginiz, toprak ayağımızın altından kayacak gibi geliyor. Bu civarda 15 obruk var ve 2 tanesi de benim tarlamda. Tarlamdaki ilk obruk 8 yıl önce oldu. Yan taraftaki komşumun tarlasında ise 4 yıl önce obruk oluştu. Sadece bu bölgede 3 obruk var.” dedi. (DHA)