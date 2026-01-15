Yerde yatan köpeği ezip yoluna devam etti

Köpeğin sahibi Hasan Şahin, hayvanı 14 yıl önce Seferihisar barınağından sahiplendiğini belirterek şunları söyledi:

"Gerçekten ben çok üzüldüm. Hayatımın üçte biri Meks ile beraber geçti, 14 yıl bitti. Şimdi kazayla değil, bilinçli bir şekilde can çekiştirerek öldürülmesini hazmedemiyorum. Ben onu Seferihisar barınağından, 500 köpeğin içinde tek kulübeye girmiş kendi haline yatarken aldım. Şimdi ise Meks'imiz gitti ama kanı da acısı da yerde kalmasın. Görüntülerde gördüğünüz gibi arkasına bile bakmadan gidiyor."