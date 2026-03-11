Yere yığılan vatandaşa kimse yardım etmedi, hayatını kaybetti!
Edirne'de fenalaşarak yere yığılan 48 yaşındaki bir kişi çevredeki vatandaşların dakikalarca süren tepkisizliği sonucu hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, ailenin "İnsanlık ölmüş mü?" isyanı yürekleri dağladı.
Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi, geçtiğimiz akşam vicdanları sızlatan bir trajediye sahne oldu. İftar sonrası kaldırımda yürürken aniden fenalaşarak yere yığılan 48 yaşındaki K.K., çevredeki onlarca kişiye rağmen dakikalarca yardım bekledi.
Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, K.K.'nin yardım beklediği anlarda çevreden geçenlerin ve bölgedeki bazı taksi sürücülerinin müdahale etmeden izlemesi büyük tepki topladı. Her saniyenin hayati önem taşıdığı anlarda gerçekleşen bu duyarsızlık, kamuoyunda "İnsanlık nereye gidiyor?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.
Dakikalar sonra olay yerinden geçen başka bir taksi şoförünün ilk müdahaleyi yapmasıyla durumun ciddiyeti anlaşıldı.
İhbar üzerine olay yerine intikal eden 112 ekipleri, bilinci kapalı olan K.K.’yi hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen talihsiz vatandaş kurtarılamadı. Hayatını kaybeden K.K., Eski Cami’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.