Yerel seçim öncesi anket sonuçları açıklandı !
Konsensus Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimle ilgili yaptığı anketi açıkladı.
Konsensus Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimine ilişkin İstanbul'da yaptığı son anket sonucunu paylaştı. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 40,7'si AK Parti'ye, yüzde 33,6'sı CHP'ye, yüzde 6,4'ü MHP'ye, yüzde 4,7'si HDP'ye ve yüzde 4,1'i İYİ Parti'ye "adaydan bağımsız" olarak oy vereceklerini belirtti.
Yerel seçime kısa bir süre kala, vatandaşlar internette son seçim anketleri sonuçlarına bakıyor. Anket şirketleri Mart 2019 seçimine yaklaştıkça yaptıkları anket sonucunu art arda paylaşıyor. İşte Konsensus'un son seçim anketi sonuçları...
Konsensus, İstanbul anketini paylaştı
Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
BU PAZAR SEÇİM OLSA...
Aralık ayında yapılan ankette; “Bu Pazar İstanbul’da İBB seçimi gerçekleştirilse kim kazanır?” kapsamında yapılan ankette; “Adaylardan bağımsız olarak hangi partiye oy veririrsiniz?” sorusu yöneltildi.