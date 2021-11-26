Yerli aşının yan etkisi var mı? İşte TURKOVAC hakkında her şey
Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın acil kullanımı için başvuru yapıldı. Peki TURKOVAC varyantlara karşı ne kadar etkili ? Yan etkileri var mı? İşte yerli aşı hakkında bilmeniz gerekenler...
Türkiye yerli aşı çalışmalarında sona yaklaşıyor. Son olarak aşının acil kullanımı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na oyan başvurusu yapıldı. TURKOVAC'ın onay alması en az 3 haftalık süreci gerektirecek.
Bu sürecin olumlu sonuçlanması durumunda aşının seri üretimine geçilecek.
Sağlık Bakanlığı, TURKOVAC'ın seri üretiminin Türkiye'de iki tesiste yürütülmesini planlıyor.
TURKOVAC hakkında bilmeniz gereken 5 şey...
1- YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLADI?
Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC'ın ilk aşaması olan Faz 1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de başladı.
44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz 1 aşamasının ardından ilk dozu 10 Şubat'ta yapılan Faz 2 çalışmaları ise 250 gönüllüyle yürütüldü ve her iki aşamada da aşıyla ilgili olumlu veriler elde edildi.
Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz 3 çalışmaları ise 22 Haziran itibarıyla başladı. Yurt içi ve dışında binlerce gönüllünün katılımıyla yürütülen Faz 3 çalışmaları kapsamında daha önce koronavirüs geçirmeyen ve hiç Kovid-19 aşısı olmayanlara TURKOVAC'ın uygulanmasına devam ediliyor.
2- TURKOVAC KLİNİK ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ NEDİR?
TURKOVAC, aynı anda yürütülen 8 ayrı klinik çalışmayla Türkiye'nin en geniş kapsamlı aşı geliştirme projesi olma özelliği taşıyor.
Klinik çalışmalar kapsamında en son ekim ayında TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmaya 28 ildeki 41 hastanede başlandı.
Hatırlatma dozu çalışması kapsamında, daha önce Kovid-19 geçirmemiş ve 2 doz Sinovac aşısı olmuş, 18-59 yaş arası sağlıklı kişiler arasından seçilen gönüllülerin yarısına üçüncü doz olarak TURKOVAC, diğer yarısına da Sinovac aşısı uygulandı.
TÜSEB desteği ile yürütülen bu klinik çalışma tamamlanma aşamasına geldi. Sonuçların yakın bir zamanda açıklanması planlanıyor.