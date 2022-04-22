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  4. Yerli çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleştirildi

Yerli çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yerli çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleştirildi - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" dedi. 

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Yerli çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleştirildi - Resim: 2

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Yerli çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleştirildi - Resim: 3
3 / 4
Yerli çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleştirildi - Resim: 4
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