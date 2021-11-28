Yerli elektrikli motosiklet görücüye çıktı
Yerli otomobil çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Ford Otosan elektrikli motosikleti Rakun'u görücüye çıkardı.
Elektrikli araçlara dönüşüm her geçen gün biraz daha hız kazanıyor. Bu açıdan baktığımızda artık fosil yakıtlı araçların son demlerini yaşadığını söyleyebiliriz.
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Elbette bu dönüşüm biraz sancılı olacaktır. Özellikle de ülke çapındaki hızlı şarj istasyonlarının kurulması beklenenden uzun sürebilir.
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Tabi ki bu aşılamayacak bir engel değil. Günün sonunda tüm Türkiye’de elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulduğunu göreceğiz. Fakat bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var.
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Bilindiği üzere Türkiye şu sıralar yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’a yoğunlaşmış durumda. Fakat elektrikli araçlar tarafındaki tek projemiz TOGG değil.
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