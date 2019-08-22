Yerli Game Of Thrones sosyal medyayı salladı

Filmde Aydınlılar, korku içinde kentin yanışını izlerken, bir anda sahneye yerli 'Tyrion Lannister' karakteri çıkıyor. Ejderhayı yeneceğini söyleyerek gökyüzüne sıçrayan yerli Tyrion, ejderhanın ağzından çıkan ateşle yere düşüyor. Harap olmuş yerli Tyrion'un "Bu iş burada bitmedi" sözüyle film sona eriyor.

