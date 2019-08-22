Yerli Game Of Thrones sosyal medyayı salladı
Kısa filmleriyle adından söz ettiren yönetmen Kerem Sarı, ''Yerli GOT- Aydın Yanıyor!'' adlı kısa filmle dikkat çekti. Aydın'da çekilen yerli Game Of Thrones sosyal medyada ilgi gördü.
Kısa filmleriyle adından söz ettiren yönetmen Kerem Sarı, Yerli GOT-Aydın Yanıyor! adlı yeni kısa filmiyle dikkati çekti. Milyonları ekrana bağlayan Game of Thrones dizisinin son sezon sahnelerinden birine atıf yapılan yerli yapımda, Aydın semalarında kenti yakan bir ejderhanın saçtığı dehşet ekrana getirildi.
Filmde Aydınlılar, korku içinde kentin yanışını izlerken, bir anda sahneye yerli 'Tyrion Lannister' karakteri çıkıyor. Ejderhayı yeneceğini söyleyerek gökyüzüne sıçrayan yerli Tyrion, ejderhanın ağzından çıkan ateşle yere düşüyor. Harap olmuş yerli Tyrion'un "Bu iş burada bitmedi" sözüyle film sona eriyor.
Oyuncuların Aydın yöresi şiveleri, görsel efektleri ve esprileriyle dikkat çeken kısa film, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.