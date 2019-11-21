Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır
Türkiye, savunma sanayisinde yerli ve milli projelerine devam ediyor. Bu konuda önemli projeler hayata geçirildi. Bunlardan bir tanesi de HİSAR-A hava savunma sistemidir. HİSAR-'A'nın göreve hazır olduğu ve önümüzdeki yıl kullanılmaya başla
'TSK, HİSAR'I ÖNÜMÜZDEKİ YILDAN İTİBAREN KULLANMAYA BAŞLAYACAKTIR' Bakan Akar, hava ve füze savunmasını takviye etmek amacıyla Patriot ve SAMP-T sistemlerinin ülkeye konuşlandırıldığını, bu kapsamda; İspanya'nın 2015 yılında konuşlandırdığı Patriot sistemlerini 2019 yılı sonuna kadar Türkiye'de bulunacağını bildirdi.
Bakan Akar, "Bu sürenin daha da uzatılması söz konusudur. Ancak İtalya'ya ait SAMP-T sistemi yılsonu itibarıyla ülkemizden ayrılmış olacaktır. TSK, Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR'ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacaktır. Bu başarı, yüksek irtifa hava savunma füze sistemimiz SİPER bakımından da büyük bir müjdedir. SİPER envantere girinceye kadar aciliyet arz eden yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemi ihtiyacımızın bir an evvel karşılanması maksadıyla Rusya Federasyonu'ndan S-400 tedariki için başlattığımız süreç planlandığı şekilde devam etmektedir" dedi.
İHA, FÜZE VE HAVA ARAÇLARINI İMHA EDEBİLİYOR 15 kilometre menzile sahip HİSAR-A ve 25 kilometre menzile sahip HİSAR-O ile farklı irtifalardaki tehditlere karşı hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen HİSAR füzelerinin hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor.