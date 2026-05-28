Yerli hızlı trende tarihi rekor: Saatte 240 kilometreye ulaşıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninin, test süreçlerinde saatte 240 kilometre hıza ulaşarak tarihi bir rekor kırdığını açıkladı.
Türkiye'nin raylı sistemler ve ulaşım vizyonunda tarihi bir kilometre taşı daha geride bırakıldı. Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk hızlı treni, devam eden dinamik sürüş testlerinde saatte 240 kilometre hıza ulaşarak kendi rekorunu kırdı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elde edilen bu büyük teknolojik başarıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce yapılan dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde 225 kilometre hıza ulaşıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Test süreçleri başarıyla devam eden Milli Elektrikli Hızlı Tren'imiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceliyoruz. Trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar bu yoğun ve titiz testlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre; 8 araçlık alüminyum gövdeden oluşan yeni nesil hızlı tren setleri, toplam 577 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Projenin kalbi niteliğindeki 'Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi' ile 'Cer Sistemi' ise Türk savunma sanayiinin gururu ASELSAN tarafından tamamen yerli olarak tasarlanıp üretildi.
Milli hızlı tren, sadece sahip olduğu yüksek hız ve teknolojiyle değil, yolcu konforunu merkeze alan donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu kapıları, tam otomatik iklimlendirme ve akıllı bilgilendirme sistemleriyle donatılan trende; engelli vatandaşların seyahatini kolaylaştırmak adına iki adet özel yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalye asansörleri bulunuyor. Ayrıca uzun seyahatler düşünülerek entegre edilen yiyecek-içecek otomatları ve mutfak bölümleri de trenin yenilikçi yüzünü tamamlıyor.