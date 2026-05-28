Yerli hızlı trende tarihi rekor: Saatte 240 kilometreye ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elde edilen bu büyük teknolojik başarıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce yapılan dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde 225 kilometre hıza ulaşıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Test süreçleri başarıyla devam eden Milli Elektrikli Hızlı Tren'imiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceliyoruz. Trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar bu yoğun ve titiz testlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.