Yerli İHA'lara 2 ülkeden yakın markaj

CNN Türk'ün haberine göre; Bayraktar, Karabağ Nişanı'nın gurur verici olduğunu belirtirken, "Bizler açısından mutluluk ve gurur verici bir gündü. Aynı zamanda Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'ydü. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev Cumhurbaşkanımız huzurunda bize Karabağ Nişanı'nı takdim etti.