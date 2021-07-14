Yerli İHA'lara yeni akıllı sistem geliyor

Bu doğrultuda, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ayarlanabilir Yaklaşma Sensörü'nün, parçacık etkili MK-82 Genel Maksat Bombası'na monteli milli güdüm kiti Teber ile kullanıldığı bilgisini veren Demir, "Böylece yüksek hassasiyetle hedefe ulaşan uçak bombalarımızın etkinliğinin artırılması sağlandı." dedi.