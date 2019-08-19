YErli insansız kara aracı Demirhan tatbikatta gücünü gösterecek

OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ahmet Coşkun, AA muhabirine, IDEF'19'da sivil ve askeri kaynaklardan araçlara ilişkin önemli geri dönüşler aldıklarını ve fuar sonrası çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...