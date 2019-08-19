YErli insansız kara aracı Demirhan tatbikatta gücünü gösterecek
Türk savunma sanayisi tarafından yerli olarak geliştirilen insansız kara araçları ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan tatbikata katılacak.
Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmak üzere insansız kara araçları üzerinde çalışan OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ, ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttığı araçları göreve hazırlıyor.
Bu araçlardan orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan için yoğun saha testleri sürdürülüyor.
OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ahmet Coşkun, AA muhabirine, IDEF'19'da sivil ve askeri kaynaklardan araçlara ilişkin önemli geri dönüşler aldıklarını ve fuar sonrası çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
Özellikle aracın yürüyüş sistemlerini sürekli testlere tabi tutarak tanklardaki "torsion bar" süspansiyon sistemini tamamıyla oturttuklarını anlatan Coşkun, yürüyüş testlerini aracın üzerindeki SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'yle gerçekleştirdiklerini belirtti. Coşkun, ilerleyen günlerde silahlı atış testlerine de başlayacaklarını dile getirdi.